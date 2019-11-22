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Бандаж для коленного сустава с фиксатором коленной чашечки наколенник knee support
ТОО "Леон и Р"
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Бандаж для коленного сустава с фиксатором коленной чашечки наколенник knee support

Все предложения продавца
В наличии
5500 KZT 5 500 Тг.
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ТОО "Леон и Р"

Продавец из:

г. Алматы
График работы
+7 показать номер
Рейтинг продавца
85% положительных
из 33 отзывов
Достижения продавца
5 лет
на портале
Быстрое
обслуживание
Способы оплаты
Наличными, Безналичный расчет
Способы доставки
Доставка курьером, Самовывоз
Описание

Бандаж для коленного сустава с фиксатором коленной чашечки и регулируемым размером

Бандаж для коленного сустава с фиксатором коленной чашечки изготовлен из эластичных высокотехнологичных материалов и подходит для людей, занимающихся спортом или получивших травму колена. Наколенник предотвращает напряжение и растяжение мышц, уменьшает боль, способствует более быстрому процессу реабилитации после травм.

Наколенник легко надевается и снимается, благодаря разъемной конструкции с тремя застежками-липучками.

Размер регулируется

Двухосевые шарниры ограничивают движение коленного сустава вправо и влево, но не ограничивают сгибание и разгибание.

Можно носить как на правую, так и на левую ногу.

Подходит для ежедневного ношения как мужчинам, так и женщинам.

Незаметен под брюками, джинсами или под длинной юбкой.

Не вызывает аллергических реакций и раздражения кожи. Благодаря материалу, под наколенником поддерживается оптимальная температура тела. Наколенник оказывает согревающее воздействие на мышцы и не препятствует циркуляции крови.

Показания к применению: артриты, ушибы, частичные повреждения связок коленного сустава, отеки коленного сустава, профилактика травм и заболеваний коленного сустава, при физических нагрузках и занятиях спортом, ощущения нестабильности в коленном суставе.

 

Отзывы о компании ТОО "Леон и Р"
85% положительных из 33 отзывов
Актуальность цены 100%
Актуальность наличия 100%
Актуальность описания 100%
Выполнение заказа в срок 90%
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  • 5
    Отлично
    Покупатель
    Сделка подтверждена Satu.kz
    • Цена актуальна
    • Наличие актуально
    • Заказ выполнен вовремя
    • Описание актуально
  • 5
    Отлично
    Александр
    Сделка подтверждена Satu.kz
    Очень качественно и оперативно выполнили заявку. Товар соответствует фото и описанию. Смело рекомендую компанию. Отдельное спасибо очаровательной девушке, доставившей заказ.
    • Цена актуальна
    • Наличие актуально
    • Заказ выполнен вовремя
    • Описание актуально
    Комментарий продавца:
    спасибо за заказ ! всего наилучшего!
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