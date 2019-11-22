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Бандаж для коленного сустава с фиксатором коленной чашечки наколенник knee support
В наличии
5500 KZT 5 500 Тг.
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Бандаж для коленного сустава с фиксатором коленной чашечки изготовлен из эластичных высокотехнологичных материалов и подходит для людей, занимающихся спортом или получивших травму колена. Наколенник предотвращает напряжение и растяжение мышц, уменьшает боль, способствует более быстрому процессу реабилитации после травм.
Наколенник легко надевается и снимается, благодаря разъемной конструкции с тремя застежками-липучками.
Размер регулируется
Двухосевые шарниры ограничивают движение коленного сустава вправо и влево, но не ограничивают сгибание и разгибание.
Можно носить как на правую, так и на левую ногу.
Подходит для ежедневного ношения как мужчинам, так и женщинам.
Незаметен под брюками, джинсами или под длинной юбкой.
Не вызывает аллергических реакций и раздражения кожи. Благодаря материалу, под наколенником поддерживается оптимальная температура тела. Наколенник оказывает согревающее воздействие на мышцы и не препятствует циркуляции крови.
Показания к применению: артриты, ушибы, частичные повреждения связок коленного сустава, отеки коленного сустава, профилактика травм и заболеваний коленного сустава, при физических нагрузках и занятиях спортом, ощущения нестабильности в коленном суставе.
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