Бандаж для коленного сустава с фиксатором коленной чашечки и регулируемым размером

Бандаж для коленного сустава с фиксатором коленной чашечки изготовлен из эластичных высокотехнологичных материалов и подходит для людей, занимающихся спортом или получивших травму колена. Наколенник предотвращает напряжение и растяжение мышц, уменьшает боль, способствует более быстрому процессу реабилитации после травм.

Наколенник легко надевается и снимается, благодаря разъемной конструкции с тремя застежками-липучками.

Размер регулируется

Двухосевые шарниры ограничивают движение коленного сустава вправо и влево, но не ограничивают сгибание и разгибание.

Можно носить как на правую, так и на левую ногу.

Подходит для ежедневного ношения как мужчинам, так и женщинам.

Незаметен под брюками, джинсами или под длинной юбкой.

Не вызывает аллергических реакций и раздражения кожи. Благодаря материалу, под наколенником поддерживается оптимальная температура тела. Наколенник оказывает согревающее воздействие на мышцы и не препятствует циркуляции крови.

Показания к применению: артриты, ушибы, частичные повреждения связок коленного сустава, отеки коленного сустава, профилактика травм и заболеваний коленного сустава, при физических нагрузках и занятиях спортом, ощущения нестабильности в коленном суставе.